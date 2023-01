Fã flagra Josh Hutcherson, de Jogos Vorazes, curtindo Réveillon no Rio de Janeiro

"Ele é SUPER gente fina! A gente 'conversou' (e uso o termo entre aspas porque eu mais balbuciei de nervosismo do que qualquer coisa), ele me abraçou, foi super querido. Perguntei se ele se importava em tirar uma foto e ele disse 'of course not (é claro que não)' e ainda riu quando eu fiquei atrapalhada com o amarrador de cabelo, porque eu falei que precisava arrumar", adicionou Letícia. "Me encontro ainda mais apaixonada por esse ser humano, não tem condição".

E vale dizer que Josh não foi o único gringo que curtiu os feriados de fim de ano no Brasil. No Natal, Xolo Maridueña foi visto em uma festa na casa de Xuxa, no Rio de Janeiro, ao lado de Bruna Marquezine, sua suposta namorada.