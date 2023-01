YG confirma que Jisoo, do BLACKPINK, fará estreia solo na música em 2023

A notícia veio através de um comunicado da gravadora que foi divulgado para o portal de notícias local Soompi.

"Jisoo do BLACKPINK está atualmente trabalhando duro na gravação de seu álbum solo", disse a equipe da YG. "Enquanto cumpria uma agenda lotada de turnê mundial desde o ano passado, ela terminou a sessão de fotos da capa do álbum e trabalhou na produção musical sempre que tinha tempo para manter a promessa com os fãs. Ela vai cumprimentar [os fãs] em breve com boas notícias".