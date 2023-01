Veja como foi o Réveillon das Kardashians

A fundadora da Kylie Cosmetics usou um macacão preto cheio de transparência e com um grande decote. Para completar, ela estava com salto preto, casaco de pelos e batom vermelho. Kendall também usou um look que valoriza o corpo: um macacão preto de manga comprida com meia-calça transparente e vários acessórios de ouro. Além disso, ela estava com um casaco laranja.

Vale dizer que as irmãs estavam acompanhadas de suas melhores amigas Hailey Bieber e Stassie Karanikolaou.