Miley Cyrus vai lançar nova música no aniversário do ex-marido Liam Hemsworth

Antes de se apresentar no Ano Novo, a estrela pop surpreendeu seus seguidores no Instagram ao anunciar lançamento de música. "ANO NOVO, NOVA MILEY, NOVO SINGLE", ela escreveu em post no dia 31 de dezembro,

Miley até compartilhou o nome e uma pequena parte da música. Confira no vídeo acima!

A cantora de 30 anos também anunciou que sua faixa será lançada no dia 13 de janeiro, que é o aniversário de seu ex-marido Liam Hemsworth. Embora Miley ainda não tenha comentado se a data foi escolhida para coincidir com o aniversário do ator, fica claro pela prévia que a música está repleta de significado.

Além disso, o primeiro mês do ano é significativo para o ex-casal, que finalizou o divórcio em janeiro de 2020. Na época, uma fonte próxima a Liam disse ao E! News que ambos estavam ansiosos para encerrar este capítulo em suas vidas.