Jeremy Renner está em estado crítico após sofrer acidente na neve

O site ainda afirma que o ator precisou ser levado de helicóptero até um hospital local. "Após a chegada, os agentes colaboraram com os bombeiros e paramédicos para providenciar o transporte médico do Sr. Jeremy Renner por meio de um voo de atendimento para um hospital da região. O senhor Renner foi a única parte envolvida", revelou o THR, adicionando que uma equipe especializada está investigando as circunstâncias do incidente.