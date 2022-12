Papa Emérito Bento XVI morre aos 95 anos

O Vaticano está de luto pela perda de um dos seus.

O Papa Bento XVI, que serviu como chefe da Igreja Católica de 2005 até sua chocante renúncia em 2013, morreu aos 95 anos em 31 de dezembro.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse em um comunicado: "Com pesar, informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 no mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano".