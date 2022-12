Barbara Walters, lendária jornalista norte-americana, morre aos 93 anos

Ao longo de sua carreira impactante, Walters continuou a quebrar barreiras como jornalista, incluindo entrevistar todos os presidentes dos EUA, de Richard Nixon a Barack Obama, até sua aposentadoria oficial como apresentadora em 2015. Além de sentar-se com políticos de alto escalão, alguns das entrevistas mais icônicas de Walters incluem suas entrevistas individuais com Fidel Castro, Michael Jackson e Anna Wintour.

Como ela disse ao sair do The View, "não quero aparecer em outro programa ou escalar outra montanha. Em vez disso, quero sentar em um campo ensolarado e admirar as mulheres muito talentosas - e OK, alguns homens também - que estarão levando meu lugar."

Durante seus 60 anos como jornalista, Walters foi indicada para 11 prêmios Daytime e Primetime Emmy, ganhou o Women in Film Lucy Award e foi homenageada com o prêmio GLAAD Excellence in Media.