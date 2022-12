Estilista Vivienne Westwood morre aos 81 anos

Depois que Carrie Bradshaw fica noiva de Mr. Big, ela é convidada por seu editor da Vogue para modelar vestidos de noiva, incluindo um volumoso vestido com espartilho de Vivienne. Por fim, Carrie escolhe usar o design e o resto é história.

No mês passado, Sarah Jessica Parker foi fotografada no set de And Just Like That, usando o mesmo vestido de seu casamento com Mr. Big, provando que resistiu ao teste do tempo.

Os momentos de princesa de Carrie se tornariam realidade, já que a Princesa Eugenie usou não um, nem dois, mas três looks de Vivienne para seu jantar pré-casamento em 2011.