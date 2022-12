Veja como foi o Natal dos famosos

O Natal finalmente chegou e, assim como nós, os famosos comemoraram a véspera do feriado com a família e os amigos nesse sábado, 24!

As Kardashians se reuniram com Paris Hilton na festa anual da socialite, Neymar passou seu primeiro Natal em Paris ao lado da mãe, Lindsay Lohan comemorou a data ao lado do maridão Bader Shammas e muito mais.