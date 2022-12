A verdade sobre flagra de Leonardo DiCaprio e Victoria Lamas saindo da mesma balada

Victoria, de 23 anos, e Leonardo, de 48, foram fotografados no dia 20 de dezembro entrando em um carro juntos depois de deixar o The Birds Streets Club, em Los Angeles, mas uma fonte próxima à situação revelou ao E! News o que realmente está acontecendo entre os dois.

Victoria é uma artista, atriz e modelo. Ela apareceu em curtas-metragens como The Last Thing the Earth Said, Two Niner e A Virtuous Role. De acordo com sua biografia no Instagram, ela assinou contrato com a Natural Models LA, a agência de talentos e literária, Innovative Artists e a Luber Roklin Entertainment.