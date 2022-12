Rei Charles III dá novo título à Kate Middleton

Três meses depois de receber o título de princesa de Gales de rei Charles III, Kate, de 40 anos, foi nomeada coronel honorária da Guarda Irlandesa, um título anteriormente dado a seu marido, príncipe William, há mais de 10 anos, de acordo com a Evening Standard, citando o Palácio de Buckingham. William foi o primeiro coronel real dos guardas irlandeses.

Em meio à mudança, William agora herdará o título de Coronel da Guarda Galesa de Charles, de acordo com o jornal. Enquanto isso, a esposa de Charles, rainha consorte Camilla, foi nomeada coronel da Guarda Granadeiro, cargo deixado vago por príncipe Andrew em janeiro, quando ele foi destituído de afiliações militares e patrocínios reais.

Além disso, o Palácio anunciou que o desfile de aniversário de Charles - formalmente apelidado de Trooping the Colour - será realizado no dia 17 de junho de 2023, apenas seis semanas após sua coroação programada. De acordo com o Standard, o grande evento contará com mais de 1.400 soldados desfilando, 200 cavalos e 400 músicos, com o rei e seu filho William cavalgando em comemoração às forças armadas.