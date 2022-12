Pelé tem "progressão da doença oncológica" e requer maiores cuidados, diz boletim

Mais cedo no mesmo dia, Kelly Nascimento, filha de Pelé, revelou em post do Instagram que a família ficará ao lado do craque no Natal.

"Família do Insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nos decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família Einstein nos dá!", iniciou ela.

Em seguida, Kelly brincou: "Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!)".