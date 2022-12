Ator Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos

Pedro também deixou sua marca no humor em programas como Viva o Gordo, de 1981, TV Pirata, de 1988, A Grande Família, de 2005 e Som & Fúria, de 2009.

Já no cinema, ele esteve ao lado de Renato Aragão, em Os Três Mosqueteiros Trapalhões, de 1980, e em grandes bilheterias, como Menino do Rio, de 1982, Caramuru – A Invenção do Brasil, de 2001, O Coronel e o Lobisomem, de 2005 e a cinebiografia Chico Xavier, de 2010.