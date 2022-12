Os nossos álbuns favoritos de 2022

Charli XCX - "CRASH (Deluxe)"

Após o ótimo how i'm feeling right now, álbum que foi inteiro feito durante a pandemia, Charli voltou com tudo em 2022 e lançou o CRASH.

Apesar da cantora normalmente fazer músicas mais alternativas, ela investiu novamente no pop mainstream com o novo projeto e usou samples de várias canções eletrônicas dos anos 90/2000, como "Show Me Love", de Robin S, e "Cry For You", da September, resultando em um CD bem dançante.

Vale dizer que as faixas da versão deluxe, como "Selfish Girl" e "Sorry If I Hurt You", também são ótimas adições.