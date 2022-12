Tom Brady reflete sobre como será o Natal sem Gisele Bündchen e os filhos

Atualmente, a ex de Tom está curtindo uns dias de sol com seus filhos. Em um post no Instagram que foi feito no Brasil, a modelo disse que estava "recarregando as energias com meus pequenos no país do meu coração".

A viagem tropical veio quase dois meses após Gisele e Tom anunciarem o fim do casamento de 13 anos. O casal afirmou que a decisão foi amigável e que "desejamos nada além do melhor um para o outro enquanto iniciamos esse novo capítulo".