Lívia Andrade e Pétala Barreiros discutem na web após condenação

Matheus Baldi, do jornal Itatiaia, foi quem divulgou a informação. A equipe da influencer alega no processo que a apresentadora compareceu ao local em que foi realizado o exame de DNA do filho da ex-A Fazenda com Marcos Araújo com a intenção de humilhá-la.

Lívia, atual namorada de Marcos, acusou ainda o pai de Pétala de roubar 25 joalherias e disse que a mãe da jovem possui 4 CPFs.