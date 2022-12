Todos os motivos que Poncho Herrera deu para não retornar ao RBD

Os fãs foram à loucura com o anúncio oficial do comeback do RBD. No entanto, apenas cinco membros do RBD original estão retornando aos palcos.

Desde que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann e Christian Chávez anunciaram a separação em 2008, lançando seu último álbum naquele ano seguinte, milhões de fãs sonham em vê-los juntos novamente.