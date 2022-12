Zendaya exibe novo corte bob em evento de Euphoria

"Quero ver como Rue fica em sua jornada de sobriedade, como isso pode parecer caótico", disse ela ao The Hollywood Reporter em agosto. "Mas também com todos os personagens, no sentido de que eles estão tentando descobrir o que fazer com suas vidas quando o ensino médio acabar e que tipo de pessoa eles querem ser."

A atriz acrescentou: "O que foi especial nesta temporada foi que pudemos mergulhar [nos outros personagens] em um sentido muito mais profundo. Acho que podemos fazer isso novamente com a terceira temporada."