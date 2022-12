Brad Pitt celebra aniversário com suposta namorada Ines de Ramon

Antes de completar 59 anos no dia 18 de dezembro, a estrela do Babylon desfrutou um jantar de pré-aniversário com Ines de Ramon.

Em fotos obtidas pelo E! News, a dupla parecia feliz ao deixar o restaurante Pace, em Los Angeles, com um grupo de amigos.

"Brad e Ines saíram carregando muitas sacolas e presentes que levaram ao carro", uma testemunha ocular compartilhou após o jantar em 17 de dezembro. "Brad foi visto envolvendo seu braço em torno de Ines e puxando-a para perto dele."

Antes de tirar conclusões precipitadas e chamar a noite de encontro, uma fonte disse ao E! News que Brad e Ines simplesmente "gostam da companhia um do outro". A People, no entanto, relatou em novembro que estão namorando há alguns meses.

No mês passado, Brad foi visto com Ines em um show de Bono em Los Angeles. Durante o passeio, a dupla foi flagrada conversando com um grupo de amigos, incluindo Cindy Crawford e seu marido Rande Gerber, do lado de fora do Orpheum Theatre.