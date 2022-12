Lamar Odom diz que drogas eram "sua namorada" durante casamento com Khloé Kardashian

No trailer de TMZ PRESENTS: Lamar Odom: Sex, Drugs & Kardashians (TMZ APRESENTA: Lamar Odom: Sexo, Drogas e Kardashians), que estreia no dia 2 de janeiro, na Fox, o ex-astro da NBA é sincero sobre o uso de drogas durante sua relação com Khloé.

"As drogas eram minha namorada", disse Lamar ao apresentador Harvey Levin. "Eu tinha uma esposa... e a cocaína."

Quando Harvey pergunta a Lamar se Khloé sabia que ele estava usando drogas durante seu relacionamento tumultuado, ele responde sem rodeios: "Por parte de nosso casamento. Eu tive que contar a ela. Não podemos esconder isso para sempre."

Lamar então é questionado sobre o apoio de Khloé durante seus tempos mais sombrios, mesmo depois que eles se separaram, o que ele reconhece.

"Sim, ela me apoiou", diz Lamar antes de colocar a cabeça entre as mãos. "Quero dizer, nos bastidores eu a fiz passar por algumas merd*s. As coisas que vocês pensam que sabem são loucura. Mas as histórias que vocês não conhecem são realmente loucas."