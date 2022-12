Justin Bieber critica coleção da H&M feita sem sua permissão: "Lixo"

Vale dizer que a H&M já vendeu coleções do astro no passado. Segundo o site Bustle, a marca lançou roupas para a turnê Purpose em 2016. Além disso, eles também divulgaram uma coleção comemorativa para celebrar a turnê de estádios de Bieber em 2017. Em 2020, a marca lançou uma nova coleção inspirada no álbum Changes.

O E! News tentou falar com o representante da H&M, mas não obteve resposta.