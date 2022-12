Grupo de k-pop Super Junior anuncia show no Brasil em fevereiro

De acordo com o anúncio oficial, a apresentação acontecerá no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 9 de fevereiro.

A venda dos ingressos vai começar a partir desta quinta-feira, 21, às 11h, na bilheteria oficial e no site da Eventim. Os valores variam entre R$ 225 (pista comum, meia-entrada) a R$ 1.000 (ingresso VIP). Além de dar acesso à pista premium, o ingresso VIP também inclui poster exclusivo do grupo, um card, entrada exclusiva e uma rápida interação com os cantores.

Vale dizer que essa não é a primeira vez dos astros em nosso país. O Super Junior já realizou uma apresentação em São Paulo em abril de 2013.