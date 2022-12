Marcius Melhem dispara contra Dani Calabresa: "Uma junção de vinganças"

O artista disse que a humorista e as sete mulheres mentiram na Justiça. "É óbvio que essas mulheres se conheciam. Eram do mesmo núcleo. Ficou claro que elas tinham combinação. Elas trabalhavam comigo. Não tenha dúvida [de que elas se beneficiariam com as denúncias]... O que posso dizer é que é uma junção de vinganças", alegou ele, acrescentando que negou um pedido profissional de Calabresa.