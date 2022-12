Gisele Bündchen abre álbum de férias no Brasil com filhos: "Recarregando"

A über model, que é mãe de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9, fruto da relação com o ex Tom Brady, recentemente compartilhou fotos de suas férias com os filhos. Na legenda, Gisele observou que estava "recarregando com meus pequenos no país do meu coração".

O tempo que passaram juntos - de acordo com as adoráveis fotos de família - incluiu dias na Praia Brava Norte, em Santa Catarina, com direito a banhos de sol e um pouco de meditação.

A fuga tropical ocorre quase dois meses depois que Gisele e Tom anunciaram sua separação após 13 anos de casamento. E essas não foram as primeiras férias que Gisele e seus filhos tiram após a separação, com os três visitando sua casa na Costa Rica no início de novembro.

"Depois que o divórcio foi resolvido, ela queria fugir para seu lugar feliz", disse uma fonte exclusivamente ao E! News. "Eles estão relaxando, brincando com seus cachorros na praia e surfando. Eles queriam ficar longe de tudo e tirar umas férias."