Polícia Civil mostra Thiago Rodrigues caindo sozinho e descarta assalto

"Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: 'Eu não me recordo do que aconteceu'. Assim que soubemos, iniciamos a diligência. Comprovamos que ele não foi vítima. Ele afirmou que saiu de um evento com uma amiga e ela o deixou em um lugar, que bate com as imagens que temos. Podemos afirmar que é ele nas imagens da feira. Ele está em um local mais alto, tomba pra frente e cai", explica a delegada Bianca Lima ao Domingo Espetacular, da Record TV.