Elle Fanning faz rara aparição com namorado Max Minghella na premiére de 'Babylon'

O casal confirmou que permanece unido em rara aparição em público nessa quinta-feira, 15 de dezembro, no tapete vermelho da première de Babylon, em Los Angeles.

Elle, de 24 anos, e Max, de 37 anos, surgiram com looks elegantes. A atriz optou por um vestido vintage de Alexander McQueen enquanto o namorado escolheu um terno risca de giz. No longa de época, Minghella interpreta Irving Thalberg ao lado de Brad Pitt, Margot Robbie e Olivia Wilde.

Veja as fotos da première no vídeo acima!

Max e Elle geraram rumores de romance pela primeira vez em 2018, mesmo ano em que ele a dirigiu no filme Teen Spirit.

No ano seguinte, ela se manteve discreta sobre o status de relacionamento deles quando o chamou de "um bom amigo".

"Nós realmente amamos trabalhar juntos", disse a atriz de The Great ao Entertainment Tonight. "Ele adora música pop. Como se fosse realmente obcecado por esse mundo, então é perfeito."

Ela acrescentou: "Max é um diretor tão incrível, e você pode ver que está em seu sangue, obviamente", referindo-se a seus pais Carolyn Choa e Anthony Minghella, que escreveram O Talentoso Ripley e Cold Mountain.