Deolane e irmãs são investigadas por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro

De acordo com Erlan Bastos, do Em Off, o inquérito aponta que as três "estão utilizando da sua influência nas redes para colocar à venda produtos que violam o prescrito em diversas leis".

O documento do qual o colunista teve acesso informa que as investigações começaram no mês de agosto. No texto, a polícia informa ainda que elas operam "de forma abusiva, indo muito além do que apenas ‘garotas propaganda' dos produtos anunciados".