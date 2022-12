Os itens icônicos de SATC que Sarah Jessica Parker usou em And Just Like That...

Embora a série de revival de Sex and the City seja tecnicamente intitulada And Just Like That ..., ela poderia facilmente ter sido chamada como o título acima. No reboot, que estreou em dezembro passado, os fãs assistiram Carrie (Sarah Jessica Parker) lidar com as consequências da morte de seu marido Big (Chris Noth) logo no primeiro episódio.

Ela conseguiu seguir em frente enquanto caprichava nos looks como sempre, graças a uma pequena ajuda de suas amigas Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis). E esses novos visuais foram repletos de peças de Fendi, Manolo e mais designers responsáveis por algumas das peças icônicas que Carrie usou durante a série original da HBO e seus dois filmes seguintes.

E essa foi uma jogada estratégica da equipe de figurino da série da HBO Max: Molly Rogers, co-figurinista de Sex and the City desde o início, e Danny Santiago, que trabalhou nos dois filmes. SJP também ajudou arquivando todas as roupas.

"Essas peças foram tão importantes que desempenharam papéis tão importantes no série e nos filmes", disse Santiago ao E! News em dezembro de 2021. "Os fãs adoram essas coisas. Elas são como personagens do filme e o fato de ela os ter, nós pensamos, que ótima maneira de trazê-los de volta"