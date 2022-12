Rafa Kalimann, Juliette, Deborah Secco, Juliana Paes e mais famosas se reúnem para amigo oculto

De acordo com fotos e vídeos publicados por Rafa, a celebração contou com Juliana Paes, Deborah Secco, Vitória Strada, Juliette, Fernanda Paes Leme, Isabel Teixeira, Duda Beat, Marcella Rica e Nilma Quariguasi. Apesar de nem todas as estrelas terem comparecido no local presencialmente (como Deborah Secco), elas participaram por ligação de vídeo.

Segundo os registros, Marcella Rica tirou Camila Queiroz, Camila Queiroz tirou Isabel Teixeira, Isabel Teixeira tirou Juliette, Juliette tirou Duda Beat, Duda Beat tirou Rafa Kalimann, Rafa Kalimann tirou Larissa Manoela, Larissa Manoela tirou Juliana Paes, Juliana Paes tirou Deborah Secco, Deborah Secco tirou Nila Quariguasi, Nilma Quariguasi tirou Fê Paes Leme, Fê Paes Leme tirou Vitoria Strada e Vitoria Strada tirou Marcella Rica.