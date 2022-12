Margot Robbie e Ryan Gosling estrelam primeiro trailer de 'Barbie'

Nesta sexta-feira, 16 de dezembro, a Warner Bros. lançou uma prévia de um minuto do aguardado filme de Greta Gerwig, com Margot Robbie, Ryan Gosling e uma narração surpresa de Helen Mirren. "Desde o início dos tempos, desde que a primeira garotinha existiu, existem bonecas", diz Mirren no teaser. "Mas as bonecas sempre foram bonecas bebês."

Isto é, até a chegada de Barbie. Como mostra o trailer, assim que a estrela do longa entrou em cena, as crianças deixaram seus bebês de lado e se interessaram pelo brinquedo da Mattel.

Além de mostrar Robbie na pele de Barbie em um maiô retrô, o teaser também apresenta Gosling, como Ken, o ator Simu Liu dançando e Issa Rae usando um macacão rosa.

Embora não se saiba muito sobre o enredo do filme, os fãs podem marcar seus calendários para o dia 21 de julho, quando o filme chegará oficialmente aos cinemas.