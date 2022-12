Príncipe William, George e Charlotte apoiam Kate Middleton em culto de Natal

O coro da Abadia de Westminster se apresentou no evento, assim como Craig David, Alexis Ffrench, Samantha Barks, Alfie Boe e Mel C. Kate também apresentou o culto, e William, Kristin Scott Thomas, Hugh Bonneville e Kadeena fizeram as leituras. Além disso, Catherine Zeta-Jones narrará o programa de transmissão do culto, que irá ao ar na ITV1 na véspera de Natal.

Segundo a nota do Palácio de Kensington, outros convidados foram reconhecidos pelo seu "trabalho incansável por ajudar e cuidar de quem os rodeia".

"Obrigado a todos que ajudaram a tornar #TogetherAtChristmas tão especial", dizia um post na conta oficial de William e Kate no Instagram, "foi fantástico celebrar indivíduos inspiradores e organizações excepcionais com todos vocês".

A postagem também incluiu uma mensagem para um jovem fã em particular. "Theo que bom vê-lo novamente e que bom que você pôde se juntar a nós esta noite!", continuou a mensagem, referindo-se a Theo Compton, de 4 anos, que presenteou Kate com um buquê de flores no País de Gales em setembro.