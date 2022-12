Khloé Kardashian revela se está dormindo com Tristan Thompson após dúvida de Kourtney

"Fizemos uma transferência de embriões dias antes do Dia de Ação de Graças e descobri a situação de Tristan na primeira semana de dezembro", lembrou ela em The Kardashians. "É tão perto. Eu não gostaria que ninguém pensasse que fiz isso depois do fato. Por que eu iria querer ter um bebê com alguém que está tendo um bebê com outra pessoa?"

Alguns meses após o nascimento do bebê, uma fonte próxima à dupla disse ao E! News que os ex-namorados não se falavam, além de assuntos sobre "as crianças".

Então, que outros segredos Khloé tem na manga? Ela admitiu no vídeo da Vanity Fair que não vai deixar True passar a noite na casa de Kourtney.

"Você nunca vai deixar True dormir na minha casa?", Kourtney perguntou, ao que Khloé respondeu: "Provavelmente não".

"OK, e isso é porque nos divertimos muito?", Kourtney questionou. Sua irmã disse que não, acrescentando: "Não acho que temos tempo suficiente neste quadro para saber qual é o motivo".

Assista o vídeo completo aqui.