Johnny Depp se transforma em Capitão Jack Sparrow ao fazer surpresa para fã

Johnny Depp trouxe de volta o personagem mais icônico de sua carreira!

O ator de 59 anos reencarnou o Capitão Jack Sparrow, do filme Piratas do Caribe, em uma mensagem de vídeo enviada para um fã de 11 anos chamado Kori. Em um post publicado no dia 11 de dezembro, Kori - que passou por dois transplantes de coração e está sob cuidados paliativos - escreveu que Depp gravou o vídeo em colaboração com a fundação Make-A-Wish (que realiza os pedidos de crianças que estão enfrentando doenças severas) após descobrir que o garoto lançou um canal no Youtube com tema de piratas, o Kraken the Box.