Harry Styles compartilha mensagem especial aos fãs: "2022 mudou minha vida"

Tem sido um grande ano para o cantor de "Watermelon Sugar" - e é por isso que ele está reservando um tempo para enviar uma mensagem aos seus fãs, dizendo que "2022 mudou minha vida".

Com sua mensagem, Harry - que está viajando sem parar para seus shows Love On Tour e fez seu último show em São Paulo nessa quarta-feira, 14 - compartilhou uma foto em preto e branco com óculos escuros e um agasalho da Adidas no palco de um estádio vazio.

Olhando para trás, o ex-membro do One Direction realmente teve um ano de ouro - que incluiu ser a atração principal do Coachella, estrelar o filme vencedor do People's Choice Awards, Não Se Preocupe Querida, e fazer 78 shows nos EUA, na América do Sul e Europa em apoio ao seu álbum Harry's House.