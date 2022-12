Príncipe Harry culpa tabloide por contribuir para aborto espontâneo de Meghan

Chris Jackson/Getty Images

"Eu realmente não estava dormindo", disse ela, "e na primeira manhã em que acordamos em nossa nova casa foi quando sofri o aborto".

O E! News entrou em contato com a Associated Newspapers para comentar e não teve resposta. Em dezembro de 2021, Meghan recebeu uma declaração pública do Mail on Sunday depois de processar com sucesso a editora do jornal pela publicação de sua carta privada no início daquele ano.

"Após uma audiência em 19 e 20 de janeiro de 2021 e uma nova audiência em 5 de maio de 2021, o Tribunal proferiu a sentença da Duquesa de Sussex em sua reclamação por violação de direitos autorais", disse o comunicado. "O Tribunal concluiu que a Associated Newspapers infringiu seus direitos autorais ao publicar trechos de suas cartas manuscritas para seu pai no Mail on Sunday e no Mail Online. As soluções financeiras foram acordadas."