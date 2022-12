Harry Styles canta música de Ivete Sangalo durante show e a cantora responde

Em um vídeo do momento em que tudo aconteceu, é possível ver Harry começando a cantar o verso "Fevereiro, alegria…" e depois pedindo ajuda da plateia para continuar. Porém, os fãs do astro acharam que ele estava cantando a música "Tempo de Alegria", que também é de Veveta.

Ao perceber a confusão, ele fala: "Como eu vou lembrar se vocês não se lembram?".

No fim, ele acabou não conseguindo cantar a canção, mas deixou claro que aprendeu a falar "pão de queijo", comida famosa do Sudeste do Brasil. Assista ao vídeo acima!