Aubrey Plaza revela o que rolou entre Harper e Cameron no quarto de hotel em White Lotus

Tanya

Status: Morta

Depois de sua noite selvagem em Palermo, Tanya (Jennifer Coolidge) foi levada no iate de Quentin, apenas para descobrir a conexão entre seu novo "amigo" (Tom Hollander) com seu marido Greg (Jon Gries). Percebendo que seria morta, Tanya conseguiu pegar uma arma no barco e atirou em todos, incluindo Quentin, Niccoló e Didier.

No entanto, na tentativa de escapar, Tanya tentou pular do iate para entrar em um bote, mas escorregou e acabou batendo a cabeça, caindo no mar.