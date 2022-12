Jin tem linda despedida do BTS em cerimônia de alistamento: "Voltarei bem"

O idol aparece na base militar de Yeoncheon com RM, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Eles se divertem com o novo corte de cabelo do amigo e se emocionam com sua partida.

Em certo momento, Jin posa com seus companheiros de banda, recebe carinho deles e ainda faz continência com os outros recrutas.