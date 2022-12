Por que Henry Cavill não vai mais interpretar o Super-Homem

Gunn - que se tornou co-presidente e co-CEO da DC Studios junto com Safran em 25 de outubro - também explicou o motivo para Cavill não retornar como Super-Homem no novo longa.

"Peter e eu já temos um plano com a DC que nos deixou muito animados; nós vamos dividir informações sobre os novos projetos no começo de 2023", disse ele em uma série de tweets publicados no mesmo dia. "Já quanto ao destino do Super-Homem, inicialmente a nossa história vai focar em uma versão mais jovem do herói, então o personagem não será interpretado por Henry Cavill".