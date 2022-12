Channing Tatum lamenta morte de Stephen "tWitch" Boss: "Não tenho palavras"

O ator disse que ficou sem palavras ao saber da morte de Boss aos 40 anos, escrevendo uma mensagem no Instagram nessa quarta-feira, 14 de dezembro, acompanhada de uma selfie. Na foto, os dois estão usando bonés combinando, lembrando o traje que usaram no filme de dança de 2015, Magic Mike XXL.

"Não tenho palavras", Tatum escreveu em seu post. "Não há nenhuma. Minha cabeça ou coração não consegue entender isso. Há tanta coisa... não sei por onde começar. Eu te amo. Verei você de novo, meu amigo. Até lá."

O escritório do legista do condado de Los Angeles confirmou que Boss morreu por suicídio, de acordo com registros obtidos pelo E! News.

A esposa de Boss, Allison Holker, falou sobre sua morte em 14 de dezembro, dizendo em um comunicado que "é com o coração mais pesado que devo compartilhar que meu marido Stephen nos deixou".