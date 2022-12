Amiga de Meghan Markle diz que ela se tornou "bode expiatório" para o Palácio

Meghan continua afastada de seu pai, Thomas Markle, depois que ele posou para fotos encenadas. Desde então, ele afirmou em entrevistas que não fala com a filha desde dias antes do casamento de Meghan em 2018 com príncipe Harry.

Com a Archewell Productions do casal atuando como uma das produtoras envolvidas no projeto, Harry & Meghan é descrito pela Netflix como um relato em primeira mão da história do duque e da duquesa de Sussex contada com um arquivo pessoal nunca antes visto.