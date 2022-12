Ideias de make (nada básicas) para as festas de fim de ano

Na qual queremos abusar do brilho (mais do que o normal) e colocar várias tendências de make pra jogo.

E 2022 teve muitas ideias boas na beleza. Do clássico olho gatinho, às aplicações de cristais e sombras metálicas, até as trends mais modernosas com delineados fora da pálpebra, fizemos uma seleção bem variada.

Mas se você curte a vibe mais clean, não se preocupe, também separamos algumas ideias bem minimalistas, mas nada entediantes! Confira abaixo: