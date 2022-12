Causa da morte de jornalista Grant Wahl, na Copa do Catar, é revelada

Dias após o falecimento do repórter esportivo no Catar, sua esposa, Dra. Celine Gounder, divulgou a causa da morte. "Ele fez uma autópsia aqui em Nova York pelo escritório do legista da cidade de Nova York", disse Celine, uma especialista em doenças infecciosas, em entrevista nesta quarta-feira, 14 de dezembro, à CBS News, "e mostrou que ele teve um aneurisma aórtico que rompeu."

Celine também observou em uma postagem do Substack em 14 de dezembro: "A pressão no peito que ele sentiu pouco antes de sua morte pode ter representado os sintomas iniciais. Nenhuma quantidade de reanimação cardiopulmonar ou choques o teria salvado. Sua morte não estava relacionada ao COVID. Sua morte foi não relacionada ao status de vacinação. Não havia nada nefasto sobre sua morte."

Grant, de 49 anos, estava cobrindo a Copa do Mundo quando desmaiou e morreu na partida das quartas de final entre Argentina e Holanda no dia 9 de dezembro. Na época, o Comitê Supremo de Entrega e Legado (SC) do Catar disse em comunicado à NBC News que Grant "ficou doente na tribuna da mídia do Estádio Lusail, durante a partida das quartas de final da noite passada. Ele recebeu tratamento médico de emergência imediato no local, que continuou enquanto ele era transferido de ambulância para o Hamad General Hospital."