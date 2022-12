Stephen "tWitch" Boss, DJ do The Ellen DeGeneres Show, morre aos 40 anos

O dançarino Stephen "tWitch" Boss, que apareceu ao lado de Ellen DeGeneres como DJ e apresentador convidado em seu talk show de longa data, morreu aos 40 anos, confirmou sua esposa Allison Holker, nesta quarta-feira, 14 de dezembro.

"É com o coração mais pesado que tenho que compartilhar que meu marido Stephen nos deixou", disse ela em um comunicado ao E! News. "Stephen iluminava cada cômodo em que entrava. Ele valorizava a família, os amigos e a comunidade acima de tudo e liderar com amor e luz era tudo para ele. Ele era a espinha dorsal de nossa família, o melhor marido e pai e uma inspiração para seus fãs."

"Dizer que ele deixou um legado seria um eufemismo, e seu impacto positivo continuará a ser sentido", continuou a estrela de So You Think You Can Dance. "Tenho certeza de que não passará um dia em que não honraremos sua memória. Pedimos privacidade durante este momento difícil para mim e especialmente para nossos três filhos."

Holker concluiu sua mensagem dizendo a Boss: "Sempre guardarei a última dança para você."

Ao longo dos anos, Boss e Holker compartilharam sua história de amor e vida familiar por meio de suas postagens nas redes sociais. Poucos dias antes de sua morte, o casal postou um vídeo deles dançando juntos ao som do álbum de Natal de Alicia Keys.