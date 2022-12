Príncipe William e Kate Middleton revelam cartão de Natal com os filhos

Vestido Alexander McQueen

Kate apareceu com o vestido lavanda pela primeira vez em 2011, no BAFTA, em Los Angeles, que foi o primeiro evento de Hollywood que ela foi junto com Príncipe William. A Duquesa de Cambridge usou o mesmo vestido novamente, junto com um cinto cheio de brilhantes, na premiação Earthshot, em Londres, em outubro de 2021.