Demi Moore publica rara foto de Bruce Willis com a família após diagnóstico de afasia

Bruce Willis está curtindo o fim de ano com sua família!

Com o Natal chegando cada vez mais perto, Demi Moore e seu ex se uniram com suas filhas - Rumer Willis, de 34 anos, Scout Willis, de 31, e Tallulah Willis, de 28 - assim como com a esposa de Bruce, Emma Heminng Willis, e suas filhas Evelyn Willis, de 8 anos, e Mabel Willis, de 10, para curtir os feriados de dezembro.