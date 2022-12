Descubra quem destronou Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo

Descubra quem ocupa o posto no vídeo acima!

Quanto a Elon, o The Wall Street Journal, citando as descobertas da Bloomberg, observou que uma "queda prolongada nas ações da Tesla eliminou mais de US$ 100 bilhões" do patrimônio líquido do CEO este ano, atualmente avaliado em US$ 163,1 bilhões.

A reviravolta no ranking dos bilionários, divulgado pela Bloomberg nesta terça-feira, 13 de dezembro, ocorre pouco mais de um ano depois que Elon conquistou o título no final do ano passado.

Em setembro de 2021, o fundador da Space X ultrapassou o ex-CEO da Amazon, Jeff Bezos, como o homem mais rico do mundo (um título que Jeff conquistou em julho), depois de se tornar a terceira pessoa a ter uma fortuna de US$ 200 bilhões, observou a Forbes na época.