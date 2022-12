O que rolou na vida amorosa das Kardashians em 2022

Khloé Kardashian

Se você acha que o ano de Kim foi complicado, espere até saber como foi o de Khloé!

A Kardashian estava namorando Tristan Thompson - com quem divide True Thompson, de 4 anos - até o fim de 2021, quando foi revelado através de um teste de paternidade que o astro do basquete é pai do bebê recém-nascido de Maralee Nichols, Theo. Ou seja, Tristan foi infiel com Khloé novamente!

Apesar de Khloé e Tristan terem terminado a relação, a Kardashian informou a família após alguns meses que estava esperando seu segundo filho com Thompson através de uma barriga de aluguel. Para quem não sabe, o bebê foi concebido um mês antes dela ser pega de surpresa com a traição do jogador.

"Há algo sobre o qual estou pronta para falar", disse Khloé durante um episódio de The Kardashians ao comentar sobre o assunto. "Tristan e eu vamos ter outro bebê". "E era para ser um momento realmente emocionante, mas é uma experiência diferente", adicionou. Ainda assim, Khloé tentou ver o lado positivo: "Este tem sido um momento difícil na minha vida, mas é o começo de algo positivo, feliz e bonito".

No fim, o bebê nasceu em agosto e trouxe muita felicidade para a família. Khloé e Tristan continuam separados, mas mantém contato para decidir alguns detalhes sobre a criação dos filhos.

Porém, segundo uma entrevista de Khloé para o programa The Kelly Clarkson Show, não está sendo tão fácil virar a página. Força, sua linda!

"Quando eu digo que estou aprendendo a parar de amar Tristan", dividiu Khloé. "Eu acho que as pessoas - sejam da família ou amigos, ou qualquer pessoa para quem você está contando sua história - falam: 'Ok, então siga em frente'. E eu penso: 'Não. Não é tão fácil assim'".

"A repetição, a rotina... Quando algo bom acontecia, eu ligava para Tristan. Era isso o que eu fazia", continuou. "Qualquer coisinha que acontecia eu dividia com ele",

"Eu estou aprendendo a me reprogramar", concluiu a estrela de 38 anos. "Eu sei que aquilo não é o certo para mim, e eu preciso me curar e superar isso lentamente. Não acontece da noite pro dia".

Vale dizer que Khloé começou a sair com um investidor (que não teve a identidade revelada) em junho, mas a relação só durou dois meses.