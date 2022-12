Richarlison faz tatuagem em homenagem a Neymar, Pelé e Ronaldo

Através de fotos e vídeos publicados por Dom, é possível ver que a tattoo de Richarlison tem o rosto dele mesmo - além do rosto de Neymar e Ronaldo.

Na parte de baixo do desenho há uma versão criança de Richarlison vestindo a camisa 9 enquanto olha para uma favela com uma bola de futebol embaixo do braço. Enquanto isso, na parte de cima há um recado de Pelé, além da assinatura do jogador e um pedaço da bandeira do Brasil. "Você fez o Brasil sorrir", diz o recado de Pelé. Veja as fotos no vídeo acima!

A tatuagem está sendo feita em Londres, Inglaterra. O jogador viajou para a cidade após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de Qatar.