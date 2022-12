Vanessa Hudgens é comparada com Lady Gaga ao mostrar seu novo look

Vanessa Hudgens acabou de fazer uma grande mudança em seu visual!

A atriz, que é conhecida por ter o cabelo castanho, chocou os fãs ao revelar o seu novo look no dia 13 de dezembro. Em uma selfie que tem a legenda "Quem é ela?", Vanessa mostrou que tingiu o cabelo e as sobrancelhas de loiro platinado. Veja a foto no vídeo acima!